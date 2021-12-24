感染Omicron案例。（圖／指揮中心提供）

台灣累計有27例境外移入個案染Omicron病毒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞透露，這27個案例全部都是突破性感染，各種廠牌的疫苗都有人打，其中還有人打過3劑BNT，根據指揮中心統計，第二劑疫苗打完到感染Omicron，大約是4.98個月後。

羅一鈞表示，台灣目前累計有27例感染Omicron病毒的境外移入按例，來源國共有8個，分別是美國、英國、巴西、加拿大、史瓦帝尼、奈及利亞、德國、哥倫比亞。歐美非三大洲都有輸出到台灣。

羅一鈞指出，入境就檢出的有25例，有2例是到防疫旅館出現相關症狀被檢出，目前偵測到Omicron都還算早期。這27例Omicron的案例，全部都是突破性感染，第二劑接種疫苗後，到感染日期，平均下來是4.98個月，差不多五個月。

羅一鈞說，這些個案接種過的疫苗各廠牌都有，甚至有人打過三劑BNT。而感染Omciron的個案中，14位有出現症狀，其中最多的是喉嚨痛、喉嚨乾、喉嚨癢或喉嚨沙啞，3人頭痛症狀。

羅一鈞也說，比較特別的是，感染Omicron的患者先前沒有人出現過嗅味覺異常的症狀，其中一人出現味覺異常，個案同時有咳嗽、喉嚨痛與腹瀉的症狀，病毒量高，Ct值18。

本周入境個案感染Delta一覽表。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞補充說，感染Omicron的27個案例中，10-19歲有4位；20多歲11位；30多歲的有6位；40多歲3位；50多歲2位；60多歲1位。主要聚集在年輕族群，但推測因為這波春節專案主要是出國留學或工作的人返台。

羅一鈞坦言，除了Omicron病毒外，本周也有檢出14例Delta，比較多是從越南、柬埔寨等東南亞國家入境，不過也有ˋ從英美愛爾蘭入境的，全球的趨勢看起來，Omicron和Delta共同再流行，也有看到Omicron慢慢超過的情形，因此目前邊境要嚴管。