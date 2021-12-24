【LIVE直播】今起全面開放第3劑！ 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土個案今日+0，新增20例境外移入個案，其中19人為突破性感染，接種廠牌為科興、AZ、BNT、莫德納、高端及國藥。另確診個案中無新增死亡。

今日新增20例境外移入個案，為14男、6女，介於10多歲至60多歲，分別自美國(7例，案16965、案16967、案16968、案16970、案16977、案16982、案16983)、越南(3例，案16971、案16979、案16980)、菲律賓(2例，案16973、案16974)、泰國(案16966)、德國(案16969)、馬來西亞(案16972)、印尼(案16975)、印度(案16976)、加拿大(案16978)、立陶宛(案16984)及日本(案16981)，入境日介於今年11月21日至12月22日。其中19人為突破性感染，接種廠牌為科興、AZ、BNT、莫德納、高端及國藥。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,844,559例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,825,692例排除)，其中16,873例確診，分別為2,220例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。