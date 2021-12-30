虎年春節9天連假，想和家人歡慶用餐，現在就得開始訂位！王品集團宣布，依照慣例提前一個月、從元旦起開放春節(2月1日)期間電話訂位，三大中餐品牌莆田、享鴨、丰禾台式小館推出新春優惠，第一波從除夕到大年初六，只要登入王品瘋美食APP，即可獲得6張168元發財金，讓消費者吃好菜過好年。

王品集團三大中餐品牌-網路口碑之星享鴨、新加坡米其林一星莆田、台菜12強丰禾台式小館在春節推出「虎年新春搶福袋」，每袋皆價值$2000元以上。1月1日起開放電話訂位、大年初一(2月1日)訂位並符合活動資格的顧客，還有機會獲得價值上萬元的新春大福袋。

「享鴨」在大年初一「第一爐頭鴨」開春大吉，預定11：00、前16隻全鴨的客人，可抽頭獎招牌片皮烤鴨一年份(烤鴨券12張)。

「莆田」-大年初一11：00訂位(內用、須點4人以上套餐)，可抽頭獎辣椒螃蟹券一年份。

「丰禾台式小館」-大年初一11：00訂位、並點禾家興旺起家雞(大)，可抽頭獎雙人套餐券一年份。

王品集團表示，從年初一到元宵節(2／1~2／15日)，凡在莆田、享鴨、丰禾台式小館內用消費滿2000元，就可以再參加「虎年骰好運」活動，最大獎可獲得三品牌雙人套餐五折券。