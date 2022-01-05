年菜買氣爆棚，王品今年推出嚴選冷凍宅配年菜，距離除夕還有26天，但僅剩中式「東福美饌富貴宴」還有最後100組，西式、中西套組已全數完銷，旗下三大中餐品牌首度推出「熱年菜」，也只剩莆田「虎躍星春團圓宴」套組可以訂購。王品嚴選冷凍年菜以創新的「東西年菜」概念，推出包含龍蝦、豬肋排、油封櫻桃鴨等豪華菜色的西式套組，兩周完銷後緊急追加150組，又在兩日內被搶購一空。

今年受疫情影響，國人無法出國旅遊，加上「最長9天春節連假」，引爆年菜圍爐商機，不只五星飯店推出年菜，包含餐飲名店、知名總鋪師、休閒度假飯店都紛紛加入戰局，即使競爭如此激烈，王品集團年菜銷售成績依舊亮眼。

距離除夕只剩26天，婆婆媽媽除了買年菜，還得準備拜拜用的三牲四果，春節絕對是所有主婦、媳婦「最期待又怕受傷害」的假期，王品嚴選中式「東福美饌富貴宴」年菜組，完美解決採買的困擾，一套年菜兼顧除夕圍爐與年節祭拜。

「元氣人蔘燉烏雞」選用安心飼養的烏骨全雞，搭配豬腳、人蔘、枸杞等多種中藥材熬煮，溫潤滋補；「吉祥蔥香燒元蹄」以古早味甜香滷汁慢熬入味，再加入紹興提鮮，肉質Q彈不膩；「鮮蠔醬汁蒸金鯧」選用CAS急凍保鮮金鯧，鮮美宛如現撈，搭配主廚特製醬汁，鮮味更加乘，澎派的三牲禮搭配「瑞氣桃木燻鴨胸」、「東港櫻花蝦米糕」，覆熱後年夜飯就能輕鬆上桌。

此外，王品今年首度跨足外帶熱年菜市場，集合旗下3大中餐品牌：享鴨、莆田、丰禾台式小館推出年菜組合，因為高度信任王品集團的品質，常客都迫不急待的早早訂購，並以一組自用、一組送禮的銷售速度，原定1816套不到一個月就全數賣光，還有企業老闆在年末聚餐後，當場下訂10組高價年菜犒賞員工！熱年菜最後追加組數也進入倒數銷售階段，目前僅剩莆田「虎躍星春團圓宴」還有少量套組可供訂購。

連續五年獲得新加坡米其林一星的莆田，結合「蒜香脆皮雞」、「翠玉白菜燉軟豆腐」、「鮮露清蒸鱸魚」等店內招牌菜色，搭配主廚特別研發的年節隱藏版，「辣椒波士頓龍蝦」以新加坡特色甜辣醬汁調味，蝦肉新鮮Q彈；「干貝燴蘆筍」使用日本生食級干貝搭佐爽脆蘆筍，口感層次豐富，推出一共9道、融合傳統中式與南洋風味的年菜料理，最適合5-6人的小家庭享用。此外，美食需有美酒相伴，王品攜手調酒界潮牌WAT聯名推出「貴神騷雞尾酒禮盒」，包含暢銷的貴妃鐵觀音雞尾酒、洛神青梅雞尾酒、文山騷兒雞尾酒3款調酒，為團聚時節增添微醺氛圍。

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