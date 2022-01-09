疫情再起，許多民眾計畫在家圍爐，創市際市場研究顧問公布年菜篇調查，逾有5成自己料理，近4成有計畫購買現成年菜；整套搭配的組合年菜受歡迎，熱門的菜色仍以「經典台菜」最受青睞，僅有兩成考慮異國料理作為年菜主餐；訂購年菜的總金額平均約5439左右。

調查發現，有購買現成年菜需求的39.9％消費者，其中包含28.0％「購買餐廳、飯店推出的外帶年菜」，21.7％「購買冷凍年菜」。

深入了解計劃購買外帶／冷凍年菜者，有37.0％偏好訂購「整套搭配的組合年菜」，另有25.0％則較喜歡「單點菜色」，而尚未決定商家／品牌者仍有38％。

針對計劃購買冷凍年菜者詢問其預訂情形，訂購管道以實體店家占比較高，無論是至「餐廳／飯店」(43.5％)或「超市／量販店」(41.4％)訂購，均占四成以上的比例。網路通路方面則以「購物網站」(34.4％)居多，並以40-49歲比例較高。50歲以上族群則在超市／量販店購買比例較顯著。

調查發現，國人年菜料理重複性偏高，表示經典菜色還是較能顯出年味。而必吃年菜則以「火鍋料理」(51.9％)為首，其次「雞料理」(49.0％)、「魚料理」(47.8％)，「長年菜、芥菜」(40.0％)等經典菜式都是不可少的年菜，可見年菜料理仍保有相當程度的傳統性。