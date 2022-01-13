農曆春節即將到來，帶動年節伴手禮禮盒買氣提前上揚。遠傳friDay購物觀察今年伴手禮採購趨勢，發現千元上下的禮盒組最受歡迎，其中經典老牌、健康概念與有虎年特殊造型的禮盒特別受到青睞，顯示國人在疫情影響下，對於健康概念更加重視，也希望透過喜氣的老虎造型為新年帶來好運。

此外，自12月底年菜預購開跑後，遠傳friDay購物站上年菜買氣單周成長8倍，尤其近日疫情有升溫趨勢，更進一步帶動宅配年菜買氣。

遠傳friDay購物推出年菜晚鳥優惠，1月20日前下單購買指定獨家年菜套組，就有機會抽中免費年菜。

今年遠傳friDay購物更與鹿港天后宮合作推出線上點燈服務，免出門就能輕鬆防疫安太歲。

回家團圓帶個伴手禮不失禮還是必須的，遠傳friDay購物觀察今年伴手禮禮盒預購趨勢，發現經典老牌禮盒依舊是消費者第一選擇，【嚴選砥家】一口烏魚子禮盒有連續七年全國烏魚子評鑑第一名加持下，一月以來每天銷售近40組。【紅豆食府】經典圓滿伴手禮禮盒，內含招牌棗泥核桃糕與花生牛軋糖，優惠價5.9折，深受大人小孩喜愛。

另在疫情影響下，國民健康意識高漲，除保健品禮盒外，許多日常適用的商品也成為今年伴手禮的熱門選擇。【Olitalia】奧利塔純橄欖油禮盒組（1000mlx2瓶）適用台灣消費者日常中高溫烹煮不帶給身體負擔，優惠價635元領券再折50元。【川琪】智利櫻桃1.8kg含豐富營養素，不到一千元的價位加上顆粒飽滿送禮好看，晉身今年伴手禮熱門禮盒前五名。

適逢虎年，今年有吉祥寓意的造型禮盒也很受到歡迎。【老媽拌麵】2022虎躍吉祥禮盒內含拌麵、蘇打餅、蛋捲，兩隻可愛的老虎手持福籤招好運，每盒588元。有招財寓意的【嘉冠喜】鈔票煎餅禮盒與【手信坊】招財進寶千兩箱鳳梨酥禮盒，優惠價419元起。

年菜預購12月底起跑，遠傳friDay購物發現1月起年菜買氣急遽增加，較預購開跑首週相比，單週成長8倍，其中以1350元的實惠價格與內含八道菜色的【遠傳friDay購物獨家x佳佳】虎躍龍騰新春年菜八道組最受消費者歡迎，分析近日疫情消息不斷，部分民眾乾脆選擇在家團圓兼防疫，估計疫情如再升溫，宅配年菜買氣還可能再衝一波。

為刺激買氣，遠傳friDay購物還推出【愛上功夫年菜】臥虎藏龍極品12道菜組2588元等超值優惠。此外，遠傳friDay購物同時推出「你下單friDay買單」活動，凡於1月20日前下單購買指定獨家佳佳年菜套組，就有機會抽中免費年菜，由遠傳friDay購物買單，另站上愛買旗艦館1月25日前買年菜滿2000元，就送150元折價券，

根據民俗觀點，今年生肖屬虎、猴、蛇、豬，或歲數尾數為9者都應安太歲，遠傳friDay購物今年與鹿港天后宮合作推出線上點燈，兼顧防疫免出門，就能替新的一年祈福，每盞600元，點一盞就加送遠傳friDay購物折價券100元，點三盞則加贈鹿港天后宮專屬口罩，點燈後還會加送香火袋保佑一年平安，如點姻緣燈，則送月老姻緣手環。

遠傳friDay購物也另與全台唯一安奉七位媽祖的高雄桂林聖母宮合作推線上點燈，每盞680元，信眾也會收到香火袋保平安。