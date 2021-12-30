美國捷藍航空30日表示，其機組人員感染新冠變種病毒Omicron病例持續飆升，因此在2022年元月13日前暫停約1280個航班。

捷藍指其確診員工主要在美國東北部感染，預期未來一到兩周的確診數繼續攀高，因此可能有更多航班被迫暫停。