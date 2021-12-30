機員人數確診Omicron飆升 捷藍暫停約1280個航班 20:562021/12/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國捷藍航空30日表示，其機組人員感染新冠變種病毒Omicron病例持續飆升，因此在2022年元月13日前暫停約1280個航班。 捷藍指其確診員工主要在美國東北部感染，預期未來一到兩周的確診數繼續攀高，因此可能有更多航班被迫暫停。 COVID-19疫情全球發燒 歐美多國單日確診衝新高 英單日逾18萬人確診 再創新高紀錄 #暫停 #航班 #確診 #Omicron #飆升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市防疫旅館3人確診 莊人祥揪關鍵疑點：Ct值驟降 16:042021/12/30 生活 台積電、聯發科封關日攜手 台股漲逾40點攻18291新高 09:102021/12/30 財經 陝西連續5天本土病例破150例 西安確診數已破千 11:242021/12/30 兩岸 北市旅館爆3例確診疑群聚 黃珊珊曝這三天重疊 明環境採檢 16:292021/12/30 生活 法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲 03:282021/12/30 國際 《國際社會》單日確診首破2萬 澳洲放寬檢測隔離規定為經濟續命 16:142021/12/30 財經 操盤心法－權值股虎虎生風 台股迭創新高 04:102021/12/30 證券．權證 《國際社會》法國確診者衝高20萬人 英國感染數再創新高 10:512021/12/30 財經 5年首見 那指2021漲幅恐輸標普 04:102021/12/30 全球財經 WHO：Omicron和Delta雙重威脅 恐釀疫情海嘯沖垮醫療系統 03:222021/12/30 國際 北市旅館爆3確診「擴大採檢77人」員工8人全陰性、同樓層列居隔 16:472021/12/30 生活 財經熱門新聞 震撼彈！台灣大哥大宣布合併台灣之星 穩坐電信二哥 - 財經 電信業洗牌！台灣大砸282億併台灣之星 換股比例曝光 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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