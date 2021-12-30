中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增24例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增24例境外移入個案，為11例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（12例，案17076、案17078-17080、案17082-17083、案17085、案17088、案17090、案17094、案17096-17097）、越南（2例，案17077、案17098）、英國（案17081）、尼加拉瓜（案17084）、奈及利亞（案17086）、加拿大（案17087）、阿拉伯聯合大公國（案17089）、法國（3例，17091-17093）、泰國（案17095）及日本（案17099）入境，入境日介於今（2021）年12月14日至12月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4932261例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4912670例排除），其中16988例確診，分別為2334例境外移入，14600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。