菲律賓籍女士瑪麗（右一）至台北車站施打疫苗成功，直呼「好感謝」。（圖／移民署提供）

政府推動逾期停、居留外來人士安心接種專案，12月5日至12日在台北火車站設立大型施打站，還發給疾管署提供的全聯福利中心購物禮券100元，截至11日，移民署在台北車站共受理2355件諮詢案件，其中受理1464件統一證號配賦，協助當事人施打疫苗。

移民署表示，化名瑪麗的菲律賓籍女子以商務事由來台，因嚮往台灣經濟及生活環境，滯留10年，期間靠打工維生，沒有合法身分，11日由友人陪同到台北車站施打，行前多次確認政府「安心接種專案」相關規定，施打後仍不敢相信，直呼「好感謝」，讓外來人口感受到滿滿的溫暖。

移民署長鐘景琨在該署北區事務大隊大隊長林澤謙及檯北市服務站主任蘇慧雯等人的陪同下，昨視察施打站並強調，移民署秉持服務精神，致力為全國提高疫苗覆蓋率努力，鐘表示，為了協助有身份確認問題之外來人口，主動報請指揮中心同意，在車站大廳開設20個窗口協助外來人口確認身分，宣達「不收費、不通報、不作為查處依據及不管制」之4不原則。