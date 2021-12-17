中央針對防疫旅館春節專案已於14日正式啟動，國人入住可依據施打疫苗等身分，選擇A方案入住14天、B方案「10＋4」天或C方案「7＋7」天，新北市長侯友宜晚間缺席國民黨在中正紀念堂自由廣場舉辦「民主守夜」活動，也沒去新北市議會晚間餐敘，而是前往防疫旅館抽查，他表示，防疫旅館絕對要做好嚴格把關，落實春節專案的執行，阻絕病毒於境外，不要有疫情破口。

在抽查時，侯友宜請民政與衛生等機關就「7＋7」民眾所提疫苗接種資料進行實地查核，也再次向業者宣導，國外新變異Omicron病毒持續流行蔓延，新北對於防疫工作更不能輕忽，尤其是防疫旅館，更是防疫守護的第一道防線，為免防疫破口而讓病毒趁隙進入社區，新北轄內現有31家防疫旅館業者，入住率77％，共2946個房間，他要求業者持續落實「紅、黃、綠區」的場域風險控管、掌握環境清消與人員裝備防護。

對於「7＋7」或「10＋4」方案，侯友宜最擔心的就是同住家人的自主健康管理，因為同住家人並沒有設電子圍籬，所以要不斷的去提醒，除了要打兩劑疫苗以外，也要避免搭乘大眾運輸、前往人潮擁擠處或餐廳等等，這些都要靠同住家人自我約束。