打莫德納送禮物還沒結束，北車接種站二度加開打到21日。（圖／指揮中心提供）

由於國內的莫德納疫苗面臨效期問題，中央流行疫情指揮從12月5日開始在台北火車站開設接種站，祭出打疫苗送100元禮券，策略奏效，原本延長到今天，傍晚二度宣布延長到12月21日，指揮中心表示，到21日之前，共還有12萬5千多劑莫德納疫苗要到期，呼籲民眾盡快接種。

指揮中心統計，昨天共接種3336劑莫德納疫苗，而從12月5日至今共打了1萬8600人次的莫德納疫苗，而原本今天將到期的疫苗到今天中午為止已經剩下不到一千劑，指揮中心發言人莊人祥有把握，今天一定打得完。

至於到本月21日以前，共還有12萬5000多劑莫德納效期將至，因此考量接種狀況踴躍，該接種站再度延長，開設到12月21日，開放國內所有本國籍、外國籍人士接種，只要打疫苗就送一份禮物，持續在每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共3個施打處提供莫德納疫苗接種服務。