新光三越為感謝會員，備好總值超過億元的超級大禮包，26日前扣新光三越會員點數10點、全新加入貴賓卡會員並綁定APP，或持紙本振興五倍券消費滿1000元，可獲新光三越1000元電子抵用金。活動自8日起，首周帶動國際名品、流行服飾、化妝品等買氣成長超過3成。

新光三越台北信義新天地A8 dyson Supersonic吹風機–普魯士藍冬日限定版，價值1萬6600元，扣5萬5000點會員點數直接兌換。（新光三越提供）

12月31日前用千元紅包購物，可獨享全館單筆滿5000元現抵500元、名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿1萬元現抵500元，回饋媲美周年慶。可趁耶誕節添購近年吹起簡約風的輕奢配件、輕奢珠寶 名品小包款，或寒冬不可或缺的羽絨外套等，都可趁此下手。

新光三越台南新天地星宇航空獨家快閃，星宇航空x Press Butter Sand星宇箱，價值2021元，扣 100點會員點數+1999直接兌換。（新光三越提供）

另，因應2021年會員點數將在明年1月底到期，全台分店加碼規畫超過百項會員專屬燒點夯品，讓會員扣指定點數，兌換Nintendo Switch OLED白色主機、dyson Supersonic吹風機冬日限定新色—普魯士藍、Segway電動滑板車、天母新光影城2D全票10張限量組、印象莫內光影體驗展–高雄站門票、星宇航空 x Press Butter Sand星宇箱等時下夯品。

此外，獨家的日本超人氣伴手禮也可兌換，像是東京芭娜娜東京香蕉8入禮盒、Baked Mallow烤棉花糖甜餅、THE Maple Mania楓糖奶油餅乾、台灣超人氣網購梁家瘋味港式蘿蔔糕經典熱賣組等多項美食。

新光三越Timberland Scar Ridge三合一派克大衣，有黑色、小麥色共2色，原價1萬4000元、特價1萬1200元，8折。（新光三越提供）

新光三越The North face男款撞色防潑水保暖羽絨外套（共兩色）1萬4880元；綠色防水透氣保暖連帽羽絨外套1萬7380元。（新光三越提供）

新光三越Longchamp Brioche斜背包，2萬6900元。（新光三越提供）