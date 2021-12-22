繼稍早大陸影音平台愛奇藝宣佈調漲會員價格後，引發業者跟風漲價趨勢。據芒果TV會員頻道微博22日消息表示，芒果TV將於2022年1月2日0時起，對芒果TV PC移動影視會員價格進行調整，同時全面升級會員權益。其中，連續包月價格將上調1元（人民幣，下同），連續包季價格將上調5元，連續包年價格將上調10元。此外，月卡、季卡價格保持不變，年卡價格將上調20元。

根據界面新聞報導，在此之前，已經是連續包月／包季／包年尚未取消訂閱的芒果TV會員用戶，將享有一年保持原價格的服務。

此外，芒果TV表示，將全面升級會員權益，包括觀影特權、線下互動特權，並新增電商購物特權等系列權益。

而稍早12月15日，愛奇藝才剛宣佈從12月16日起上調多檔會員訂閱價格，黃金VIP普通包月會員由25元提至30元，連續包月由19元提至22元，普通季卡會員由68元提至78元，連續包季58元提至63元，普通和連續年卡會員價格保持不變。