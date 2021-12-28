經濟部表示，「物價聯合稽查小組」28日再針對近期漲價之餐廳進行稽查，截至目前已完成24家連鎖品牌餐飲業，包括火鍋店、速食店、特色料理餐廳及手搖飲店等，進行實地稽查作業，以了解餐飲業者調整價格情形及蒐集相關資訊。

經濟部指出，近期民生餐飲頻傳漲價情事，行政院成立跨部會「物價聯合稽查小組」，請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，由法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等跨部單位共同至現場稽查，逐一查證業者漲價之合理性。

受稽查業者表示，受疫情影響5月中旬起禁止內用及各項原物料成本上漲，餐飲業者會先吸收，不會立刻反應調整價格，稽查應考量今年成本變化進行分析，業者理解政府為穩定物價之作為。物價聯合稽查小組將於下周針對供應商進行實地稽查，並於今日發出調查書函同時送達相關業者，以進一步向上溯源，釐清中、上游供應商物價調漲原因。

經濟部表示，物價聯合稽查小組查證如發現涉有公平交易法第15條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，即交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦。