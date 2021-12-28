2021年穀物價格狂飆，許多美國農民打算在新一年種植更多黃豆、小麥和玉米，不過地緣政治風險上升、大陸減緩採購、肥料價格攀升，和惡劣天氣頻繁，讓2022年的穀物前景籠罩陰霾，並加重價格波動。

研究機構IHS Markit預測，2022年黃小玉的種植面積約達2.3億英畝，較2021年的紀錄水準增加200萬英畝。全球穀物供給開始追上需求，分析師預期2022年穀物價格將會回落。

穀物價格雖然從5月的高點回降，但依舊維持在8年新高水準。2021年迄今，芝加哥期交所（CBOT）玉米期貨價上漲25％，小麥期貨價攀升27％。2021年開年黃豆期價便升至2014年來最高水準，迄今累計上漲2％。

Teucrium Trading資深投資組合策略師漢利（Jake Hanley） 指出，農民大量種植和庫存重建，將抑制穀物價格漲幅。

多項因素可能導致2022年黃小玉價格波動加劇，分析師指出，地緣政治為最大推手。俄羅斯在烏克蘭邊境增兵，以及美中關係緊張，皆為全球貿易增添不確定性。

美國農業部預測，在9月起的2021/2022行銷年度（Marketing year），全球主要小麥出口國俄羅斯將出口3600萬公噸小麥，同為小麥出口大國的烏克蘭，估計出口2420萬公噸。

漢利表示，若俄國攻打烏克蘭，全球小麥價格可能躥揚。

大陸對穀物的需求亦值得觀察。大陸2022年經濟成長預料將放緩，而房地產泡沫可能破滅。全球商品分析顧問公司（Global Commodity Analytics & Consulting）總裁祖洛羅（Michael Zuzolo）指出，大陸的大宗商品需求與經濟直接相關。

造成穀物價格波動的其他因素，還包括全球供應鏈混亂和通膨躥揚，推高原料和設備成本。肥料成本飆漲可能讓農民減少使用，進而降低作物產量。