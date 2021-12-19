中天主播許甫（左起）、譚若誼、鄭亦真、林嘉源參加中天《會員返校日超級同學會》。（中天新聞提供）

中天主播洪淑芬參加中天《會員返校日超級同學會》。（中天新聞提供）

中天19日舉辦第二場「會員返校日超級同學會」活動，讓YouTube頻道會員體驗播報及參觀新聞團隊運作的幕後過程，更與台內主播面對面相見歡，一起進行「快問快答」、「大家來造句」，場面溫馨歡樂。當家主播盧秀芳感動地說：「這一年真的是收獲滿滿，以前的我以為十八般武藝樣樣精通，轉戰網路後，發現可以學的東西太多，所以我跟所有同事都很開心，我們都是斜槓青年！」她也對會員過去一年的一路支持充滿感謝。

在主播盧秀芳帶頭下，包括洪淑芬、馬千惠、張雅婷、林嘉源、鄭亦真、麥玉潔、何橞瑢、譚若誼、賴正鎧、李家妤等，還有負責整場主持的張若妤，加上第一場因要務在身而未出席的主播劉盈秀、許甫、李珮瑄等都準時報到，一共15位主播齊聚現場，向會員表達最深切的感謝，這讓線上收看的會員們也狂刷「好想到現場喔！」、「中天主播陣容真強大！」

每位主播幾乎都提到有許多會員幾乎無時無刻都在聊天室報到，讓他們很訝異：「你們都不用睡覺的嗎？」會員們也時常抖內支持，讓主播感懷於心，有會員說出心裡話：「我只是盡自己一己之力，因為中天不只是為自己發聲，也是為我們人民發聲，發揮監督政府的力量！」

主播洪淑芬有感而發：「這一年我們感受非常多，都沒想到原來跳到網路後，激發出我們的能力，到了網路世界就像到了遼闊的大海！我們可以做得更多，尤其以前播報都是單向傳播，我都不知道觀眾在鏡頭後面的感受是什麼，現在都能即時接收網友想法！」這一年與粉絲的互動，充滿著溫度，讓她很感動！主播許甫、張雅婷則提到，雖然與粉絲是第一次見到面，但會員的名字都好熟悉，就像是認識很久的朋友一樣。

此次活動亮點之一，還有《全球大視野》YouTube頻道的四位主播林嘉源、鄭亦真、許甫、譚若誼合體亮相，主播許甫一出場就介紹自己在頻道內的節目《花式炒冷飯》：「這節目是一個用輕鬆、有趣的方式，告訴大家過去不知道的事情、冷知識！」漢堡主播鄭亦真更搭上「王力宏」話題立馬回：「多的是你不知道的事！」讓全場哄堂大笑。4人私下關係非常好，場上更互相爆料，鄭亦真還揭露林嘉源私下的真面目：「我坐他隔壁真的嚇壞了！常想說我是不是惹他生氣！」後來才知道林嘉源必須專注於準備節目資料，根本沒有時間說笑。

會員日活動在主播與會員合唱〈朋友〉一曲中，為活動溫馨結尾，而「中天會員返校日超級同學會」預計24日舉辦最後一場，陪伴粉絲一起歡度平安夜，相關訊息鎖定中天新聞YT頻道。