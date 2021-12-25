為了因應高傳染力的Omicron病毒導致美國確診人數再度暴增，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）23日宣布，將限制紐約時代廣場跨年活動的參加人數。

紐約時代廣場的水晶球倒數儀式，向來是全球最經典的跨年活動，並且吸引高達58000人湧入該廣場、親自感受過年的氣氛。但是今年受到Omicron攪局，白思豪表示為確保社交距離，參加者將縮減到以往人數的三分之一、約15000人，而且還需出示完全接種疫苗的證明與戴上口罩。

此外今年進場的時間也比往年延後，參與者須等到下午3點才能入場。

白思豪解釋：「這些額外的安全措施將在新年來臨之際，能夠確保完全接種者的安全與健康」。新當選紐約市長的亞當斯（Eric Adams）也在同一天發布聲明，支持白思豪限縮參加跨年活動人數的做法。本月稍早，亞當思宣布受到疫情影響，明年元月1日的就職典禮將延後舉行。

Omicron在美快速傳播，導致美國近來確診人數激增，並且高占所有新增病例的73％。然而在美國東北與東南部等地區，Omicron感染者甚至高占9成。紐約市更淪為疫情重災區之一，周三（22日）通報確診病例新增22808人。

然而這一波疫情來的又急又快，已迫使紐約市許多演唱會、運動賽事與百老匯歌舞秀遭到取消。

一個多月前，白思豪還欣喜的對外宣布，今年的時代廣場跨年活動將恢復舉辦，這也是白思豪卸任市長前規模最大的活動。去年受到疫情影響，該廣場的跨年活動並未開放給一般民眾參加。

紐約市並非是唯一受到Omicron病毒影響的城市，像是巴黎和倫敦等主要城市，日前也決定取消即將到來的跨年慶祝活動。