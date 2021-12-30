正逢新年假期，抗疫措施鬆懈加上群聚機會增多下，日本疫情似乎也開始升溫。30日，日本每日新確診人數竟有502位，是兩個多月以來首次超過500大關。

其中，東京就有76例，是10月16日以來最高。大阪則有61例，是11月11日以來最多。另外，在大阪案例中，有11位是染上Omicron的。

因日本國內已有Omicron社區感染案例發生，故日本政府表示，對新冠疫情已有最壞打算，或將實施更嚴格的社交禁令來對抗病毒。除了為高危險群日本民眾加速注射加強劑外，也要擴大免費檢測範圍。

醫療專家建議日本，光靠嚴控邊境是不夠的，應該加強國內抗疫政策。

日本官方統計，17日至25日期間，從海外抵日的民眾有113位感染Omicron。而根據東京都廳的紀錄，在東京地區，最近7天內平均每日新染者約為45人。新確診數量雖增加不多，但跟前周比起來，周增率為57%。

最近，除了日本民眾染疫數增加，位於當地西部山口縣的美國海軍陸戰隊29日傳出，部隊內有80位美國人新確診，也創下最高數量紀錄。