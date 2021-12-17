印尼籍44歲男性移工隔離結束後，自行採檢結果還未出爐就搭機從高雄飛往澎湖，事後被採檢確診，由於該移工曾在高雄停留24小時，高市府緊急清消相關足跡，並匡列密切接觸者3人、一般接觸者11人，採檢PCR結果均呈現陰性反應。

高市府衛生局表示，個案僱主為澎湖籍漁船，列為澎湖境外移入個案，該移工在高雄市停留期間約24小時，密切接觸者3人、一般接觸者11人匡列採檢抗原結果快篩均呈現陰性，個案停留場域均已完成清消，請市民放心，但針對個案未確認檢驗結果就搭機前往澎湖的情事，仲介疑有違反傳染病防治法，衛生局將依程序請當事人意見陳述，依法究責。

根據衛生局疫調顯示，該確診者為專案引進的國際移工，44歲印尼籍男性，已接種過2劑莫德納疫苗且滿14天，11月23日夜間自桃園國際機場入境，11月24日凌晨入住中部集檢所，11月23日入境時採檢PCR陰性、12月6日居家檢疫14天期滿採檢PCR陰性，後續7天自主健康管理期間皆於中部集檢所完成。

衛生局指出，檢疫及健康管理21天期滿後，12月15日當日因預定前往澎湖上工，由仲介接送至高雄楠梓區公司住所，並在下午安排採檢PCR，但12月16日傍晚還未確認檢驗結果，就搭乘國內線班機前往澎湖，約下午5時接獲檢驗結果為陽性（CT值：37.06）。個案無症狀，研判可能為境外移入舊案，近日將複驗。

衛生局說明，個案於高雄市停留約24小時，除採檢外其餘時間均停留於公司住所，經初步疫調已匡列接觸者53人，包含同車司機1人、共乘國際移工21人、仲介公司接觸者12人、班機共乘接觸者19人。