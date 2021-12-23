美國總統拜登表示，他今天再次接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測，但尚未收到結果。5天前，他曾與一名染疫的人員接觸。

拜登先前被告知，他17日在空軍一號上近距離接觸的一名白宮中階幕僚驗出COVID-19陽性反應，兩人接觸約30分鐘。

這名幕僚完整接種疫苗還打了追加劑，登上空軍一號前採檢為陰性，後來才開始出現症狀，當時白宮未透露這名幕僚的身分。

拜登在接觸這名幕僚3天後曾接受核酸檢測（PCR），結果為陰性反應。（譯者：陳正健）1101222