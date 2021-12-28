白宮周一宣布，美國總統拜登已經簽署2022年度《國防授權法案》（NDAA）。此法將授權7700億美元的國防開支，比拜登原先提出還高出250億美元。除此之外，這項法案還包括數項挺台條款，包括支持提升台灣的自我防衛能力，以及建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演。

在本月稍早，美國參議院和眾議院都以壓倒性多數表決通過這項國防法案，顯示民主共和兩黨均大力支持這項美國國防部的年度法案。

NDAA備受各產業和相關利益團體關注，因為它是年年都能完成立法，且能解決諸多問題的法案之一，像這樣的法案在美國並不多見。

在經歷激烈的攻防後，兩黨同意《國防授權法案》所授權的軍費提高約5%，包括為部隊加薪2.7%。該法案並授權採購更多飛機和軍艦，也納入了應對地緣政治威脅的戰略，尤其針對俄羅斯和中國。

在應對中國方面，該法案將為「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）撥款71億美元，同時也納入國會支持提升台灣防衛能力的聲明，並禁止美國國防部從中國新疆地區採購強迫勞動所生產的產品。

根據該法案，美國國會亦建議國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演。這個每兩年舉行一次活動，是全球最大的海上軍事演習。