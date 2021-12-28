就在巴貝多與英國君主體制分道揚鑣，改制共和國僅僅數週後，總理莫特里（Mia Mottley）今天宣布將提前在明年1月19日舉行大選。

巴貝多曾是英國殖民地，1966年獨立，今年10月選出首任總統梅森（Sandra Mason），取代英國女王成為國家元首，並在11月30日宣誓就職。

莫特里在社群媒體進行37分鐘的政治演說，細數她的政府在經濟和財政方面的政績，還說儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創觀光業，經濟仍持續復甦。

外界批評她的執政團隊抗疫不力，她反控媒體吹毛求疵，她說，該是結束黨派爭吵的時候了。「我需要各位為共同理念團結，在單一政府背後和單一領袖背後團結一致」。她承諾，無論誰勝選，她都會給予支持。

莫特里是巴貝多工黨（Labour Party）黨魁，2018年5月勝選後成為巴貝多首位女性總理，任期5年。她說，大選投票日訂於明年1月19日，明年1月3日將提名人選。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101228