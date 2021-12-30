鼓鼓（右起）、蔡凡熙和侯彥西特地為歌迷手寫信。（相信音樂提供）

愛情電影《再說一次我願意》由蔡凡熙和郭書瑤（瑤瑤）主演，電影預告釋出1周內逼近150萬人次瀏覽，成近年台片中極少見在上映前就能衝破百萬觀看人數的預告，另電影插曲〈簽收我的心〉由呂思緯（鼓鼓）演唱，日前找來電影主演蔡凡熙、侯彥西合唱特別版，獻上兩位演員的錄音初體驗，鼓鼓也到現場加油，笑稱可以組成三人男團！

錄音當天，蔡凡熙及侯彥西都不想當第1個唱的人，只好用猜拳的方式來決定，最後由侯彥西直落二勝出，指定蔡凡熙先唱。雖然蔡凡熙在拍攝電影時就已經有先練習過自彈自唱，還被侯彥西大讚現場唱的很好聽，但一到錄音室發現跟電影的拍攝現場氣氛截然不同，現場還準備了歌詞，當作是錄音的定心丸，蔡凡熙說：「雖然已經有背過歌詞了，但看著歌詞還是會比較舒服。」開玩笑說可能要先把自己灌醉才能開口。

侯彥西則說：「以前進錄音室通常都是配音為主，沒有這樣的經驗，一開始難免感到緊張，但後來鼓鼓加入後有1個人這樣帶著，讓我們感覺安心許多。」在聽完兩位演員演唱後，鼓鼓覺得兩位的表現都不錯，而且聲音都很有特色，稱讚蔡凡熙的聲音在唱歌的時候是很好聽，而侯彥西則是屬於比較厚實的聲音，給予兩位相當大的肯定。電影明年1月19日上映。