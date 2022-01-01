英國今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增18萬9846起確診病例，較昨天的18萬9213例攀升，續創新高紀錄。

路透社報導，今天的數據也顯示英國染疫住院治療人數達1萬2395人，高於昨天的1萬1542人。

此外，英國COVID-19檢測確診後28天內死亡人數新增203人。（譯者：徐睿承）1110101