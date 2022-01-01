英國確診COVID-19新增18萬9846例 再創新高 04:492022/01/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國確診COVID-19新增18萬9846例。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國今天通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增18萬9846起確診病例，較昨天的18萬9213例攀升，續創新高紀錄。 路透社報導，今天的數據也顯示英國染疫住院治療人數達1萬2395人，高於昨天的1萬1542人。 此外，英國COVID-19檢測確診後28天內死亡人數新增203人。（譯者：徐睿承）1110101 長榮海運年終豪發40個月 人人破百萬 法國面臨疫情大浪 連兩天確診破20萬例 #英國 #COVID #19 #18萬 #98 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮40個月年終！萬海卻爆紅利獎金打6折 公司回應了 16:202021/12/31 財經 基本生活費調高 229萬戶受惠 2022年減稅措施看過來 08:202021/12/31 財經 11.77萬戶收到通知 綜所稅補稅 1／20前需繳納 04:102021/12/31 金融．稅務 2022台北市長選戰 國民黨內部民調曝光 蔣萬安最大假想敵是「他」 08:502021/12/31 政治 特斯拉兩款電動車藏安全隱患 召回47.5萬輛 09:142021/12/31 財經 碩士女留美7年花光父2500萬 回台再啃老租28K高級公寓 17:122021/12/31 社會 2022綠營若推他選台北市長 黃暐瀚：蔣萬安就笑了 17:482021/12/31 政治 5年存200萬買不起房！他曝年薪嘆窮得可憐 網竟崩潰了 06:002021/12/31 財經 《論文門開箱》票選十大流量王議題 第一名居然是它 23:462021/12/31 政治 罷昶總部：下禮拜讓他回去唱歌 04:102021/12/31 地方新聞 義大利增156人病故 單日確診逾12.6萬例再破紀錄 07:202021/12/31 國際 國際熱門新聞 2槍手費城街頭開60多槍 6人受傷 - 國際 - 中央社 症狀超像！ 英國半數感冒者染Omicron 專家籲多注意「這些病徵」 - 國際 英國確診COVID-19新增18萬9846例 再創新高 - 國際 - 中央社 船上極樂趴 爽完棄屍河中 北韓土豪殺害30名正妹惡行曝光 - 國際 影》2022煙火秀「看雪梨閃耀」 點亮澳洲夜空迎新年 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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