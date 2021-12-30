新莊區一名里長妻名下的轎車，因酒駕拒測以及其他交通違規，遭裁罰19萬元，追查後發現，該車是由里長兒的朋友使用，但里長兒不願供出朋友身分，里長父親急向新北分署表示，將分38期，每期繳納5千元分期繳納罰款，也害母親名下房產也遭到查封。

據了解，新莊某里長夫人的車子去年3月17日凌晨1時10分許，行經中和區中正路1167號前，遇警察設置告示，執行酒精濃度測試，車上駕駛不依指示停車接受稽查，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元。

此外，該車在板橋、泰山及屏東等地超速行駛4次，遭裁罰8300元，又因轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示及違規臨時停車，各遭裁罰900元及600元，總計約19萬元，自今年6月間起陸續移送新北分署執行。

新北分署表示，經查莊婦名下除新莊住宅外，並無其他財產可供執行，在即將查封住宅時，莊婦先生新莊區某里長12月22日向書記官表示，違規車輛是借給20多歲兒子的朋友使用，但兒子並無收入，只好由他幫義務人辦理分期繳納，並同意新北分署囑託地政機關查封坐落在新莊區住宅，以確保如期繳納。

新北分署表示，經審酌後，同意里長分38期，每期繳納5000元。新北分署另發現該部車輛亦曾因闖紅燈被罰，隨即通知新北市政府交通事件裁決處移送執行，將請里長一併清償。

新北分署呼籲，民眾切勿酒駕，以免害人害己，並應依規定接受酒測及遵守道路交通安全規則，萬一違反道路交通管理處罰條例遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，以免遭受強制執行。

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