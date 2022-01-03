民航局今（3）日宣布，航空公司4日起需於旅客登機前確認2日內PCR報告。據各航空公司提供訂位資料，預估今年春節入境旅客高峰將落在1月3日至16日，入境人數約4.1萬人次，尖峰日為1月14日，當日入境旅客人數，估計將超過4千人次。
由於近日又有機師確診，考量第三類機組員與第一線高接觸風險工作人員感染風險較高，民航局發文業者，應儘速安排符合接種間隔之人員接種第三劑疫苗。
民航局長林國顯表示，春節是民眾返台高峰，不只旅客量大的桃園機場，民航局所屬的松山、台中、高雄三處國際機場，也都將維持三級警戒作法，機場內每小時清潔消毒一次，每晚再進行一次深度清消，入境旅客通過的地點、使用的設備，都需馬上清消。
由於春節高峰即將到來，Omicron變異株疫情迅速擴散，民航局表示，會持續要求抵台航空器執行全機消毒及靜置、再開啟空調系統完成機艙內空氣循環後，後續才能執行清艙作業與消毒擦拭。執行清消相關人員，應穿戴個人防護裝備，相關裝備需於作業完成後汰換或消毒。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。