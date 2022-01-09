針對9日高雄海神跟台南台鋼獵鷹打到第3節，爆發海神執行長李偉誠（Wilson）闖進場內怒罵對方球員而被驅逐出場事件，李偉誠透過個人社群媒體公開致歉，也將自行主動禁賽1個月，捐款10萬予高雄基層籃球需要幫助單位，並接受T1聯盟仲裁。

以下是李偉誠公開至前全文，「不論場上競爭如何激烈，都不該將情緒影響自己的行為。在被告知自己被驅逐出場的當下，也不應該做出走入球場的行為，對於所有球迷朋友、進場的家庭與小朋友、以及場上球員來說都是非常不好的示範。

我為此道歉也感到後悔，並承諾記取教訓，永不再犯。接下來我將會自己主動禁賽一個月，並且捐款十萬給高雄基層籃球需要幫助的單位，也無條件接受聯盟的仲裁。

無論身分是球迷或執行長，稍早言詞或行動，對於高雄、籃球運動、比賽規則、臺南台鋼獵鷹全體還有裁判的不尊重都不應該出現，再次致上最深的歉意。」