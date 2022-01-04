在全球最大對沖基金公司橋水（Bridgewater Associates）執行長麥考米克（David McCormick）向員工表示將辭去職務，準備參選賓州參議員後，橋水周一（3日）立即任命兩位新執行長，來共同接管這家基金公司。

根據橋水發布給員工的公開通知表示，現年40歲的副執行長迪亞（Nir Bar Dea）與65歲的前安泰保險(Aetna)執行長貝托里尼（Mark Bertolini）兩人，將共同擔任執行長一職。前者曾是以色列國防軍的退休少校，自2015年加入橋水後，在去年初被拔擢成為副執行長。至於後者則在橋水董事會已有3年時間，先前職務是共同董事長。

由於麥考米克近軍政壇的雄心在業界早已不是秘密，因此周一的人事命令並不出人意料之外。麥考米克曾在去年12月刊登一則廣告，宣揚自己的軍事經歷和家庭聖誕樹農場，被外界解讀為是他將參加共和黨初選的宣示行動。

曾在布希政府時代擔任國際經濟事務副國安顧問的麥考米克，在共和黨初選將面臨令人意外的勁敵，那就是從外科醫生轉行成為名電視主持人的奧茲博士（Dr. Mehmet Oz.）。

奧茲博士去年11月在一項活動中，以「保守共和黨人」為名，表態將角逐共和黨參議員競選人的初選。奧茲在疫情爆發期間成為頗具爭議性的人物，他在當時聲稱羥氯奎寧(hydroxychloroquine)可以用來治療新冠病毒病患，雖然這項說法缺乏科學證據，不過卻成為前總統川普力推對抗疫情的神藥。

由達利歐（Ray Dalio）創立的橋水，目前管理約1500億美元資產，是全球最大對沖基金公司。達利歐現今仍擔任橋水的共同董事長與共同投資長。

橋水最近幾年績效欠佳，它的旗艦基金Pure Alpha在2020年3月曾創下該公司有史來最大單月損失。儘管到了去年12月29日，該基金已漸有起色、上漲了8.1％，但是該增幅仍低於去年商品與股票的漲勢。