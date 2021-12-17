由於54人在接種嬌生疫苗後因出現血栓與血小板過低，而送醫治療；加上這54人之中，已有9人死亡、36人進加護病房。美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日建議，民眾在接種疫苗時應優先選擇輝瑞或莫德納疫苗。

CDC在聲明中證實，已有54人出現血栓與血小板都低的症狀。這種症狀正式名稱為「血栓併血小板低下症候群」(TTS)，主要發生在年輕女性，而在這一波住院治療的案例中，共36人進入加護病房。

聲明中強調，美國有足夠的輝瑞疫苗與莫德納疫苗供民眾施打；不過，不願意或無法接受這兩款疫苗的人，仍可選擇接種嬌生疫苗。

美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)報導，CDC的專家小組於16日稍早一致投票通過此一決議。幾個小時之後，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）也為該聲明背書。「今天更新的建議，印證CDC會向美國民眾提供最即時科學資訊的承諾」。

CNBC指出，自美國食品暨藥物管理局（FDA）於2月批准緊急注射使用以來，美國共施打超過1700萬劑嬌生疫苗。根據CDC統計，平均每1百萬劑會出現3.8例的TTS；其中，又以39到49歲的女人為好發族群。死亡率則是每100萬計，會有0.57人死亡。

專家小組表示，如果對輝瑞或莫德納疫苗有過敏反應的人，或是無法取得其他替代疫苗，接種嬌生疫苗仍有其意義。

CDC疫苗安全小組的習以薩(Isaac See)表示，「我們對這波病例感到震驚，沒想到病情惡化到死亡之間的速度如此地快」。(圖/路透社)

然而，CDC最新建議無疑重挫民眾對嬌生疫苗的信心。4月份時，當美國出現第一起接種嬌生疫苗而發生TTS的案例時，曾短暫宣布暫停注射。

CDC疫苗與安全小組塔波特（Keipp Talbot）表示，接種嬌生疫苗後出現TTS的病例數，以高於先前男性或普遍女性出現TTS的病例數。

報導指出，9名死者有7名是女性，2名為男性，平均年齡為45歲。不過，大多數的人都有潛在健康問題，包括肥胖、高血壓與糖尿病。

CDC疫苗安全小組的習以薩(Isaac See)表示，「我們對這波病例感到震驚，沒想到病情惡化到死亡之間的速度如此地快」。

根據CDC聲明，這些患者在接種疫苗後的第9天出現症狀，並在出現症狀後的5天住院；其中，絕大多數為女性，共37人，平均年齡44歲。