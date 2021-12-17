隨著國內疫苗數量日趨穩定，第二劑疫苗覆蓋率也突破6成，疫情指揮中心近期宣布，接種第二劑滿五個月者，即可接種第三劑。泰安產表示，該產險推出的疫苗險不限2劑或混打，另施打5種法定傳染病疫苗皆有保障。

疫苗施打後的副作用因人而異，最常見的是頭痛、發燒、疲倦等，如出現持續呼吸困難、氣喘等症狀，應盡速就醫。泰安產險表示，該公司所推出的「抗疫雙保」，針對疫苗施打後所產生的不良事件，承保年齡為20~75足歲，且不論是預約第幾劑或混打，另含施打5種法定傳染病疫苗皆有保障，保障最高可達91.5萬元

泰安產說，如因施打後產生不適而住院治療，即可申請住院日額保險金每日3千(不含日間留院)；加護病房額外可申請住院日額保險金每日8千(含一般住院日額)，最高給付45日。連續住院3天(含)以上，另提供住院關懷保險金1萬5千元；倘不幸在接種疫苗28日內產生不良反應而身故，也提供喪葬費用最高30萬元。

泰安產表示，透過官網投保疫苗險最快於投保翌日零時生效，投保前需完整確認投保商品才能保障自身的權益。另外，透過網路投保服務，達到零接觸、零受限的數位體驗，還能享各種好康，只要符合抽獎資格，即有機會得到gogoro新車、iPhone 13機會。另外，若達到指定門檻還能加碼抽Dyson手持式吸塵器，其他還有Uber Eats新戶折扣金及特力屋裝修等多項優惠好禮。