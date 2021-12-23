新冠疫苗「基礎加強劑」、「追加劑」將於本周五全面開放混打，中央流行疫情指揮中心今天表示，接種基礎加強劑的民眾應施打全劑量效果較佳，至於追加劑若選擇莫德納，則建議選用半劑量。

指揮中心今邀馬偕兒童醫院醫務部專員邱南昌說明基礎加強劑、追加劑的施打方式，他表示，基礎加強劑是為免疫不全及免疫低下的族群設計，對象包含目前正進行或一年內曾接受免疫抑制治療的癌症病患、器官移植患者、幹細胞移植患者、中重度先天性免疫不全者、血液透析患者、HIV陽性患者、正使用高度免疫抑制藥物者、過去半年內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估免疫不全或免疫低下者。

邱南昌說，上述對象的基礎加強劑接種間隔，需與第二劑間隔滿二十八天，為方面民眾接種，特別容許四天寬限期，也就是只要間隔滿25天就能接種，至於接種品牌建議為莫德納、BNT、高端。

邱南昌指出，由於目前AZ疫苗在第三劑的抗體數據較其餘三者差，因此臨床上較不建議接種，但若曾接種其他廠牌疫苗出現嚴重不良反應者，經醫師評估後仍然可用AZ作為基礎加強劑。

邱南昌指出，免疫不全及免疫低下者，建議接種基礎加強劑時，使用全劑量，以達較佳的保護效果。(指揮中心提供)

至於選擇莫德納當基礎加強劑的民眾，應該打全劑量還是半劑量？邱南昌指出，目前研究發現免疫不全及免疫低下者，打完兩劑基礎劑疫苗後，仍然無法產生足夠保護力，因此建議接種基礎加強劑時，應使用全劑量，以達到較佳的保護效果。

邱南昌說，一般民眾的追加劑若選莫德納，則維持原先的半劑量，主要是因原廠本來就設計追加劑只打半劑，且實驗證實一般人打半劑量的莫德納，已足夠產生較高抗體來自我保護，且副作用也較小，多數國家目前有都遵守這樣的原則。