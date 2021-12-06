台北市長柯文哲28億預算聲稱要買第3劑疫苗，如今卻喊卡，要求議會保留預算科目1000元。議員林亮君提案要求市府將必要性、可行性評估報告送交議會，議員許淑華則轟，過程就是聽市府放話，議員連可行性報告都沒看過，市府就對外講說不買疫苗。

林亮君今於市議會警政衛生委員會提案要求市府完成採購疫苗第三劑疫苗，口服藥物、相關防治用品之必要性、可行性評估報告送交議會。林亮君說明，市長柯文哲從7月開始就對外表示買疫苗，還在10月20日一度回應說要改買默沙東口服藥；市府也有跟中央進行採購疫苗詢問，所有公文、會議資料應提供議會。

北市衛生局長黃世傑表示，5月疫情爆發疫苗需求不穩定，府方對於要不要買第三劑疫苗，在8月7日會議主席裁示贊成府方編列預算，後來中央陸續捐贈、自己採購，疫苗愈來愈充足。

黃世傑說，10月25日柯文哲有拜訪衛福部長陳時中，陳表示疫苗愈來愈多、怕打不完，不需要再買了；11月2日北市府行文中央詢問相關問題，中央11月24日回文，11月30日在市長室會議討論，決定不購買，這是府方意見，後來陸續拜會議員說明府方想法。他允諾議員將相關資料以大事記方式呈現，會議記錄也都會給議會參考。

至於有接獲指示購買口服藥嗎？黃表示，當初討論是否改買其他防疫物資，包括藥物部分，這部分資料都會再收集。議員簡舒培批評，預算編列討論過程都應該要有，不是收集，她虧說，「現在要講有點為難局長，因為就沒有，怎麼收集？」除8月7日會議，有其他會議紀錄？

黃世傑強調，正式會議記錄都收集得到，其他的有的是在市長室會議，通常是有紀錄但比較簡要，不過沒有紀錄說要買默沙東藥物。

簡舒培批評，只是市長個人的討論，沒有成為府的政策？10月20日是市長脫口而出？黃回稱「只是沒有書面的紀錄」，行文中央以及拜訪陳時中時，因包括藥物中央也都訂購相當的多，所以這部分也不需要。

許淑華炮轟，不要每次從媒體看到說疫苗不買了，議員連可行性報告都沒看過，市府還沒跟議會報告就對外講說不買，批評市府處理不周延，應該跟中央談完再提預算，不是談完說不需要，就跟議會講說刪除。黃世傑解釋，因為預算編得早，當時8月，時空背景不一樣 。

許淑華繼續質疑，也可以透過專案報告解釋狀況，但副市長拒絕出席報告，所有過程就是聽市府放話，最近因為Omicron變種病毒問題，到底要不要保留科目1千元？黃世傑答覆，可以的話保留預算，如果需要採購藥物是保持一點彈性。

議員侯漢廷則質疑，雖然背後有政治風險跟中央對槓，全盤刪掉好像是政治報復，但科目名稱是相關防治用品等經費，又是防範、又是治療，內容空泛，除了疫苗、藥品，未來是不是設備可以採購？人事都可以支出？ 會不會包山包海？另外若不能限於北市民使用，乾脆不要買。黃坦言，藥物也是中央統籌運用，即使買了都要中央統籌運用。

簡舒培則建議，北市府上周拜訪民進黨團、國民黨團要求刪除或保留科目1千元，要求市府正式發文給議會，否則疫情爆發後議員可能都是罪魁禍首。許淑華建議保留科目做附帶決議，避免政治操作。

委員會一召王世堅最後裁示，林亮君提案通過，並請衛生局、聯合醫院就各位議員發言，採購疫苗、默沙東口服藥政策打算及因應方式補述清楚送交委員會。黃世傑說明，會將各位議員意見帶回去跟府方討論，如果應該正式行文，會正式行文。