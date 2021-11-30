據外媒報導，輝瑞預料將向美國食品暨藥物管理局（US FDA）遞交授權申請，允許16、17歲民眾施打輝瑞的COVID-19疫苗加強針。另一方面，英國則已開放18歲以上成人追加第3劑疫苗。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前當局僅開放18歲以上民眾可於接種輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）第2劑之後6個月追加第3針。

輝瑞尚未回應CNN的置評要求。

目前，全球科學家都在快馬加鞭針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新變異株Omicron進行研究。

美國疾病管制暨預防中心（US CDC）今天稍早已加強建議施打加強針，說所有成年人在接種完輝瑞/BNT或莫德納（Moderna）的兩劑型COVID-19疫苗，或嬌生（Johnson & Johnson）1劑型疫苗6個月後，都應該追打加強針。

Omicron尚未在美國現蹤，但總統拜登今天稍早表示，境內出現確診是遲早的事，還說Omicron雖值得關切，但不須恐慌。

美國是全球疫情最嚴重的國家，據路透社統計，有近78.2萬人病歿，而美國目前僅59%人口完整接種疫苗，近70%接種至少1劑。

法新社報導，在大西洋彼岸的英國，當局今天稍早已宣布，境內所有成年人如今都有資格接種第3劑加強針。

今天政策變更之前，英國僅開放40歲以上成人於最後1針打完後間隔6個月再施打加強針。

如今間隔時間砍半至3個月，且對象擴大至所有18歲以上民眾，但年長族群仍列為優先。

英國高居全世界疫重災區之林，自疫情爆發以來有近14.5萬人病歿，單日確診率居高不下，如今更成為全球幾個境內有Omicron確診的國家之一。

蘇格蘭今天通報6例Omicron確診，其中2例出現在最大城格拉斯哥（Glasgow）。英格蘭另通報5例。當局預料未來幾天還會出現更多確診。（編譯：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1101130