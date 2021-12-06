即將上任的德國新政府計畫從明年3月16日起，將強制在醫院，養老院與其他醫療機構的工作人員必須施打新冠疫苗。
德國先前對於強制接種疫苗一事持保留立場，主要是擔憂這項強制令恐讓原本在醫療機構與養老院就面臨的員工短缺問題更加嚴重。然而面臨第四波疫情侵襲，加上新變異株Omicron的威脅，導致外界對強制施打疫苗的態度已轉趨支持。
社會民主黨、綠黨與自由民主黨日前已經通過結盟協議，預定周三將正式成立聯合政府，終結現任總理梅克爾所領導保守派政府連續執政16年的局面。
即將上任的德國新政府計畫從明年3月16日起，將強制在醫院，養老院與其他醫療機構的工作人員必須施打新冠疫苗。
德國先前對於強制接種疫苗一事持保留立場，主要是擔憂這項強制令恐讓原本在醫療機構與養老院就面臨的員工短缺問題更加嚴重。然而面臨第四波疫情侵襲，加上新變異株Omicron的威脅，導致外界對強制施打疫苗的態度已轉趨支持。
社會民主黨、綠黨與自由民主黨日前已經通過結盟協議，預定周三將正式成立聯合政府，終結現任總理梅克爾所領導保守派政府連續執政16年的局面。
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