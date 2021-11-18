彰化縣花壇鄉彰139線與芬園鄉三芬路口6月間豪大雨中崩塌，彰化縣首次採國道修復規格的「預力地錨工法」，提前半個月完工，18日下午開放通行。（吳敏菁攝）

彰化縣花壇鄉彰139線與芬園鄉三芬路口6月間豪大雨中崩塌，彰化縣首次採國道修復規格的「預力地錨工法」，提前半個月完工，18日下午開放通行。（吳敏菁攝）

彰化縣花壇鄉彰139線與芬園鄉三芬路口6月間豪大雨中崩塌，彰化縣首次採國道修復規格的「預力地錨工法」，提前半個月完工，18日下午開放通行。（吳敏菁攝）

彰化縣花壇鄉彰139線與芬園鄉三芬路口6月間豪大雨中崩塌，是彰化縣歷年來最嚴重的道路災害，縣府緊急動用3700萬元搶修，首次採國道修復規格的「預力地錨工法」，提前半個月完工，縣長王惠美與民代今年共同見證並宣布正式完工，並舉行祈福儀式，18日下午開放通行。

王惠美表示，6月21日豪大雨導致彰139線和三芬路口這一帶產生大窟窿，坡度還很陡， 7月9日入場施作，原本工程預計於11月底完工，但工務處長林漢斌領導之下，提早半個月完成了，是修復典範。

王惠美指出，工程總經費3699萬1700元，經費龐大但效果很好，施工長度40公尺、寬度8公尺，深度約60公尺，是經參酌國道高速公路局與公路總局之搶修方式，採取預力地錨工法的特殊工法，除了整理排水路，以防止崩塌面積擴大，並使用三層鋼鐵固椿，才有今天成效。

工務處處長林漢斌也說明，「預力地錨工法」常見大地工程和山區公路工程，彰化縣未曾採用此法，考量可有效縮短施工期程、減少開挖施工面積、提升邊坡穩定等首次採用，分三階段穩固邊坡；另外，原有下邊坡已大量滑落，地表裸露，以「掛網噴漿」強化邊坡穩定；全區路面調高並設計側溝置，能快速引導排除雨水。

此外，虎山街此路年久失修，是通往當地居民通行和遊客到虎山岩的重要道路，但有42個孔蓋下地、路面龜裂、破損嚴重，縣府也投入506餘萬元，將彰員路至虎山岩牌樓近1公里長路段重新鋪設柏油，14日已經完工，也是今天通車。