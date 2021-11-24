今年，大陸官方專門發佈了10月的經濟數據，這個月的數據十分重要，因為從經濟發展的角度看，10月是一個承上啟下、繼往開來的時間點。一是，10月後全年經濟進入收尾階段，一些全年經濟指標在10月或可提前完成，比如今年的就業指標在10月即已提前完成。二是，10月是最後一季的開篇月份，透過10月的數據便於預測最後一季乃至全年的經濟增長結果。三是，10月數據會為明年的經濟政策制定和全年經濟走勢提供重要的判斷抓手。

鑒於前三季投資和外貿恢復較好，但消費端恢復尚顯不足，因此，如何分析10月的消費數據顯得尤為重要。

第四季消費將保持溫和復甦

今年二、三季的經濟數據顯示，「三駕馬車」中消費端的恢復最為乏力，屢拖後腿。然而，10月的數據顯示，社會消費品零售總額達4兆454億元，同比增長4.9%，環比增長0.43%，這是一個超預期的結果。這個結果說明，消費復甦的態勢已經企穩。尤其是在10月大陸多點散發的本土疫情對部分地區消費市場產生很大影響的情況下，城鎮和鄉村市場銷售同比分別增長4.8%和5.6%，這種城鄉市場銷售同步改善的局面十分難得。

不過，疫情多點散發仍然對消費復甦產生了結果性衝擊。餐飲消費增速從9月的3.1%回落到10月的2%，是所有消費市場中表現最差的領域之一。但是，這種衝擊在9-10月已經處於強弩之末。商品零售增速從9月的4.5%已經提升至10月的5.2%，而且其主要動力來自技術含量或質量水平高的消費復甦品類，例如限額以上單位通訊器材類、金銀珠寶類、文化辦公用品類商品零售額同比分別增長34.8%、12.6%、11.5%，遠遠超過4.9%的全行業增速。

由上可知，總量上，10月大陸消費表現優於預期。結構上，消費品質的復甦強度更大。這得益於下半年「穩增長」政策的陸續展開，尤其是政府確立了「高質量發展」的政策取向並逐漸進行政策加碼。因此，從第四季開始，消費量復甦仍將保持溫和復甦的態勢，而且消費結構升級的態勢有望得以加強。

大陸消費市場整體轉型動力強

10月的經濟數據並非「報喜不報憂」，在服務業領域，「十一」期間大陸旅遊人次和收入增長低於疫前水平，服務經濟的部分分項指數有所回落。對此，市場有聲音認為，如果明年服務業不能快速修復，必將降低總需求的復甦質量，並抑制大陸經濟進一步復甦的信心。

真的會這樣嗎？

實際上，10月的服務經濟數據喜中有憂，但喜大於憂。「十一」期間，雖然旅遊收入不及預期，但電影、戲劇等文化娛樂消費實現較快增長，這說明文旅的消費結構經過幾次「黃金周」的檢驗後，正在從數量型向優質型、外延型向內涵型轉型升級。

此外，隨著大陸政府對科創產業的投入加碼，服務消費的內部結構在10月展現出較為明顯的科技化和信息化苗頭。10月，資通訊技術服務業生產指數兩年平均增長14.6%，快於服務業整體水平，並拉動周邊的傳統服務業跟隨性擴張，例如，交通運輸、倉儲郵政業生產指數兩年平均增長8.3%，比上月加快1.5個百分點；住宿餐飲業生產指數兩年平均增長1.3%，增速由降轉升。

隨著經濟發展品質的逐漸提升，消費對經濟增長的貢獻度會日益增加，這種貢獻不僅體現在消費規模的擴大，而且體現在高效率和高效益的服務業占比會不斷提升，為經濟的未來增長注入信心動能。實際上，10月的服務業數據顯示，服務業商務活動指數為51.6%，高於臨界點，服務業業務活動預期指數為58.5%，處於較高的景氣區間。這些指標均表明，服務經濟在高技術賦能下所釋放出的高效率，增強了市場整體的轉型動力和升級信心。

總體而言，大陸10月的消費數據和服務業數據儘管還不完美，但已出現結構改善的勢頭，這種勢頭如果在第四季得到進一步的政策支撐，必將釋放出更多的反彈量，指引企業向優質復甦軌道聚焦。（作者是中國社會科學院財經戰略研究院研究員、中國社科院大學商學院教授）

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