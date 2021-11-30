由於全球供應鏈中斷導致折扣減少和選擇受限，今年「網購星期一」（Cyber Monday）美國零售商的線上銷售額可能下滑。儘管如此，其他數據顯示美國的消費力道仍然相當穩健。

Adobe Digital Insights總監Taylor Schreiner表示，感恩節和「黑色星期五」這兩大購物節的線上銷售額為有史以來首次放緩，這意味著整個購物季的銷售表現可能趨於平緩。根據Adobe統計的數據，在感恩節隔日的「黑色星期五」，美國線上銷售額約為89億美元，較去年同期的90億美元減少。

根據Adobe數位經濟指數（Adobe Digital Economy Index），截至美東時間晚上9點，美國在「網購星期一」的線上支出金額超過70億美元。Adobe預測「網購星期一」的總銷售額將介於104億至111億美元。

而根據初步估算，目前「網購星期一」的終上銷售額介於102億～ 113億美元，其中值與去年的108億美元相比大致持平，而去年的金額則較2019年成長了近15%。

在社交媒體上，「網購星期一」的討論熱度也在消退。Salesforce零售部門總經理Rob Garf表示，「網購星期一」仍然非常重要，尤其對數位世界而言，只不過今年的景況比起過去黯淡一些。

根據Salesforce所做的調查，在「網購星期一」前一周，美國的折扣幅度平均比去年減少8%。

在美國的假期旺季展開之際，新發現的Omicron新冠變種病毒使重啟經濟再度面臨不確定性，但專家表示，現在預測Omicron變異株對消費者支出的影響仍為時過早。

其他調查則顯示美國的民間消費力道仍然穩健。根據萬事達卡MasterCard SpendingPulse周一發布的數據，與去年的感恩節檔期相比，美國購物者在11月26日至28日期間，不包括汽車的商品支出總計增長14%。這項數據包括在實體商店的採買。此外，消費者在這3天內的線上支出較去年同期成長5%，並較2019年同期成長28.7%。