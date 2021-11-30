在全球供應鏈尚未完全恢復正常供貨之際，日本10月工業生產卻傳出好消息，在過去4個月以來首次成長。不過，還是低於市場預估值。

面對大環境供料不穩、原物料價格走揚、以及中國大陸經濟成長趨緩等利空因素，日本緩慢的經濟復甦可能還會再持續一陣子。

根據30日這份日本官方最新數據，10月工廠生產月增1.1%，這是自7月減1.5%，8月減3.6%，以及9月再減5.4%以來，4個月首次成長。不過，略遜於市場預估值1.8%。

同時，日本政府也樂觀預估，工業生產在11月可望大增9%，然後到了12月小漲2.1%。

日本在30日也公布就業報告，當地10月失業率為2.7%，低於9月的2.8%。每位求職者能得到的工作機會，從9月的1.16稍微減至1.15。

日本於9月底解除抗疫的緊急狀態後，民間消費也慢慢回流，經濟學家預估，日本7月到9月的經濟成長雖出現衰退，但本季反轉的機率很高。