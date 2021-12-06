Big City遠東巨城購物中心周年慶12月2日開跑勢如破竹，首4日業績再攀高峰來到12.8億元，累計來客已逾46萬人次。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心周年慶12月2日開跑勢如破竹，首4日業績再攀高峰來到12.8億元（含SOGO新竹店），較去年同期成長超過6％，累計來客逾46萬人次，12天力拚27億元業績在首4日已衝近半成績。

巨城指出，大新竹消費者瞄準周年慶高回饋促銷活動各消費族群聰明出手，加上低溫來襲刺激毛料商品、保暖服飾、大衣外套天天熱銷，服飾類整體業績較去年同期成長超過3成。

另，婚嫁鑽戒、精品配件、各類名錶商品提袋率大增，推動精品配件業績開出紅盤成長2成；家電品牌大打獨家滿萬送千優惠，提供消費者成家所需的智能大型家電以及過冬必備的暖氣機、電暖爐等小家電狂銷，助攻整體家電業績強勢成長。

而周年慶首個周末假日新竹地區豔陽高照，吸引外地民眾前來，120家超夯快閃店及聯合特賣各顯身手，全台各地快閃名店限時買1送1掀起排隊熱潮，衝出較去年同期成長近3成的傲人業績。

Big City周年慶將持續至12月13日，巨城周年慶APP消費達門檻立即派贈抵用券至手機APP，換券免排隊購物更方便。

巨城表示，看好年底零售市場的消費力，第2波將於12月8日繼續衝刺，各樓面指定業種滿額贈、15大銀行滿額禮，以及天天來店禮等全台獨家優惠，加碼回饋不手軟，年度壓軸周年慶民眾要搶要快。