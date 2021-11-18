民眾因接種疫苗後發生淋巴腫瘤引發癌症目前仍在化療中。市議員陳廷秀今天為民請命質詢說，疫苗接種後發生不良事件，僅能依靠民眾自行向預防接種受害救濟基金申請救濟，相關救濟機制冗長，導致民眾先行自付高額搶救費用等，相關單位應伸予援手。衛生局強調，可透過醫院或向衛生局或衛生所提出申請。

陳廷秀說，疫苗接種屬「醫療行為」，使用疫苗各有其「禁忌症」與不良副作用，若未經醫師診察評估許可者均不得進行接種；若經評估許可接種而受害，則依受害程度予以救濟補償。

因現行的「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」過於嚴苛，今年2月修改條文又在接種疫苗與健康危害認定「無關」的項目中，增定了「醫學證實未支持其關連性」文字，遭外界批評提升舉證困難度、補償看得到、用不到。

陳廷秀指出，希市府針對施打疫苗後若出現嚴重不良反應或死亡，應放寬接種受害救濟給付，建立不良反應通報單一窗口，並且審議委員不該全都是政府找來的醫師或專家，應該讓一般社會人士參與，否則民眾在審議過程將過於弱勢。

衛生局說，當事人不必負任何舉證責任和支付任何費用，衛生局會主動調閱病歷，並由審議小組釐清因果關係；民眾打完疫苗若發生事情，很容易聯想是疫苗造成，但仍要透過客觀事證和醫學判斷。

衛生局強調，民眾若發生疫苗不良反應，根據預防接種受害救濟申請流程，通常會就醫或回到原接種地點，由醫事人員說明申請流程，可透過醫院或向衛生局或衛生所提出申請。