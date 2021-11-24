歐洲等地疫情升溫之際，紐西蘭謹慎地逐步放寬嚴格的防疫邊境管制，當局今天表示，住在他國已完整接種疫苗的紐國人民明年初可返家，外籍人士則要等到明年4月底才得以入境。

紐西蘭防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，已接種疫苗、居住在澳洲的紐西蘭人可從明年1月16日起返國，身在其他地區的紐國人則得以在明年2月13日起回國。

根據今天公布的階段性重啟藍圖，完整施打疫苗的外國旅客要等到明年4月30日才能入境紐西蘭。入境旅客在抵達時須自我隔離7天。

紐西蘭自去年3月鎖國，要求所有從國外入境者在旅館進行兩週隔離，隔離時間最近縮短至7天。希普金斯告訴記者：「我們承認這（段時間）很艱難，但嚴格的旅行限制結束在望。」

紐西蘭防疫旅館緊俏，當地媒體經常報導，身在海外的紐國人因沒有隔離房間可用，無法回家探望即將離世的親人。

當局在這一情況下祭出新規，希普金斯指出，旅客將不會被要求在國家檢疫設施進行隔離，但得提出完整接種證明、登機前陰性檢測，入境進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測和自我隔離等。

邊境新規發布之際，紐西蘭準備修改國內防疫政策，當局承認，Delta變異株無法根除，因此將不再執著於「清零」，最大城市奧克蘭12月2日起解封。

希普金斯說，許多紐國人希望在耶誕節開放邊境，但這是不切實際的期待；他表示，歐洲和世界其他地區的確診數激增，紐西蘭需謹慎重啟邊境。