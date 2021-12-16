艾怡良跨界主持《我多想變成她 Talk ＆ Sing》談唱節目，第二集邀請同為金曲歌后的魏如萱（娃娃）暢聊斜槓人生並分享育兒經。同樣身兼數職的2人，艾怡良從歌手跨足電影再到主持，娃娃則是歌手身兼電台主持與跨界典禮主持，感嘆現實與理想難平衡，常保熱情才能力抗生活倦怠期，雙后的多重身份裡也都有媽媽的角色，彼此分享起育兒經。

艾怡良很少兇毛小孩Pepper，只有一次Pepper在外面抓狂似地追逐貓咪，一直鑽最後鑽進樹叢，艾怡良怎麼喊叫牠都不肯出來，深怕愛犬走丟的怡良只好跨越樹叢，找到Pepper並試圖安撫他，被娃娃歸類為冷靜派的艾怡良第一次體罰Pepper，不過僅是輕輕地打牠屁股，艾怡良自嘲：「我就是威嚴感很低的媽媽。」

行動派的娃娃則表示，因為常喊小孩，每天扯破喉嚨喊到很痛。兒子路易現在還會學她說：「去那邊罰站，你要我講幾次。」而有了小孩後，再也不知道什麼是睡到飽、什麼叫睡得安穩。有一次路易夢到說有人在床底下跟他講話，要他乖乖的，讓娃娃哭笑不得，常常被寶貝兒子的童言童語嚇醒。

除了節目，艾怡良的新歌〈早晚〉MV近日曝光，由《罪夢者》中表現亮眼的彭千祐演出，MV講述在習以為常的感情狀態，原諒裡願意妥協的過程、釋懷的心態，透過各種環境，各個不同地點的等待，讓這首歌的延伸性更加完整。