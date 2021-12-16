歷經變更設計和追加預算，大鄉里集會所新建工程終於順利完成發包，今朴子市公所舉行動土典禮。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

朴子市長吳品叡表示，籌畫新建集會所，從土地取得到經費爭取，都非常不容易。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

歷經變更設計和追加預算，大鄉里集會所新建工程終於順利完成發包，今朴子市公所舉行動土典禮。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

歷經變更設計和追加預算，大鄉里集會所新建工程終於順利完成發包，今朴子市公所舉行動土典禮。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市大鄉里既有集會所空間狹小，建築物老舊，朴子市公所雖向中央爭取到補助，卻因物原料飛漲、工人短缺，工程多次流標，經變更設計，又追加400萬預算，日前終於順利完成發包，今公所舉行大鄉里集會所新建工程動土典禮，市長吳品叡期盼工程順利完成，讓鄉親有一個舒適空間交流、集會。

大鄉里集會所新建工程今吉時動土典禮，典禮由吳品叡主持、副議長陳怡岳、縣議員李國勝、黃嫈珺、姜梅紅、蔡奇璋、黃鉦凱及多位市民代表、里長一同 上香祈求工程順利，隨即舉行動土儀式。

吳品叡表示，籌畫新建集會所，從土地取得到經費爭取，都非常不容易，經過長久的努力，今終於順利開工，感謝內政部經費補助，以及縣府、代表會協助，未來集會所完工啟用，可做為里民情誼交流、休閒、娛樂及公共議題交流意見的據點。

公所指出，大鄉集會所原本預算經費900萬元，內政部補助400萬元，但多次發包都流標，為讓工程順利執行，公所又加追400萬預算，並修正計畫內容，才以總工程經費1168萬5919元發包出去，未來將規畫成里民集會文康中心及里辦公室，工期為250天。