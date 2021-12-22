台北知名產科醫生林思宏化身「黑熊哥哥」到台東縣海端鄉霧鹿國小捐贈兒童繪本，並為小朋友導讀，小朋友童言童語邊做動作邊大聲熱情的喊叫「I can do it」，場面熱絡。

身材魁梧的林思宏被小朋友叫做「黑熊哥哥」，坐在小椅子上導讀繪本，過程中和小朋友是玩成一片，小朋友也在師長的陪伴下熱情回應。每每帶頭示範一個動作，小朋友也跟著做然後大喊「I can do it」。

霧鹿國小校長郭惠珍大讚林思宏真的太親切了，尤其誇張的肢體動作和幽默的笑聲拉近和小朋友之間的距離，郭惠珍開玩笑若是林思宏有朝一日不做醫生歡迎來學校教小朋友。

郭惠珍說，會妥善運用來自各界每1分珍貴的資源，並盡力提升校園的學習機會以縮小城鄉間差距 。

「林思宏X5 醫師慈善基金會」這次從台北帶來知名作家艾瑞．卡爾（Eric Carle）的英文繪本及有聲書，林思宏感謝善心人士認同「X5 基金會」的理念，捐贈繪本書籍來豐富原鄉學校的閱讀教材，期盼藉由閱讀來成長改變的力量。