黃偉晉昨辦新專輯聽歌會。（愛貝克思提供）

黃偉晉出道9年推出首張專輯《CreaLife》，16日舉辦新歌視聽會，除了邀請電台DJ、專業樂評、優秀作詞人到場聆聽外，專輯幕後最大推手金曲製作人陳建騏、金曲最佳作詞人葛大為也現身力挺，最後黃偉晉也收到一份驚喜祝福，包括魏如萱、徐佳瑩、吳青峰、楊丞琳、韋禮安等多位好友錄製VCR祝賀，讓黃偉晉又驚又喜，感動分享籌備專輯期間，每晚入睡都非常幸福，「太夢寐以求的事，這真的是我人生最開心的第一名」，主持人黃子佼盼他能入圍金曲獎，喊話「金曲獎不要排擠帥的人」。

聽歌會上，黃偉晉搶先分享5首新歌，包括〈Alive〉、〈水晶船〉及金曲最佳作曲人HUSH所寫〈你過癮嗎〉、守夜人秦旭章〈房間裡的雲〉、製作人陳建騏和葛大為為他量身打造〈唱歌的時候就變了一個人〉。一開場聊到到自創曲〈Alive〉，黃偉晉表示，這首歌是在講在生活中，把自己退到很後面的人事物，可是他們卻還要成為別人的犧牲品的那種無助、不甘心，那種想活著的慾望跟渴望。

他的自白讓主持人黃子佼忍不住打趣稱：「誰？你在講誰，成為誰的犧牲品？沒關係這裡都自己人。」笑噴眾人，黃偉晉趕緊解釋，創作靈感是來自他在咖啡廳看到落葉掉下來的感悟，「如果那陣風沒有吹過來的話，那落葉它還能多當五分鐘的葉子。」一翻話讓主持人黃子佼聽完後，忍不住表示：「原來偉晉是個多愁善感的少年。」同時驚訝他完全是一個可以靜下來的人，黃子佼笑說：「我接下主持後心驚膽跳好幾天，聽完之後好開心可以跟你聊天，你做到了！完全是肺腑之言。」