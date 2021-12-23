出道以來形象非常正面的王力宏，日前宣布結束8年婚姻，已遞交相關文件，不料遭李靚蕾以5千字長文控婚後仍慣性出軌、約砲甚至召妓，王力宏形象盡毀，最終雖然道歉，但仍難以挽回頹勢，由於許多相關人士被牽扯其中，多方發聲明往來形成大混戰模式，情勢高潮迭起，讓全民寧可熬夜不睡也要緊盯事件發展，身為知名作家的黃大米也不禁發文感嘆，在經歷「蕾宏之戰」的高強度刺激後，現在看什麼新聞都有點索然無味了。

王力宏日前官宣離婚，原本相當簡潔平靜，但因李靚蕾忍無可忍一封長文爆料，讓整件事猶如陷入地獄火般狂燒，王力宏出道以來引以為傲的「優質偶像」一瞬間崩毀，也由於李靚蕾給出與老公有不正當關係者的條件提示，掀起外界各種議論瘋猜，許多藝人都被牽扯進來，整起事件佔據版面至今快一星期尚未露出消停之勢，而李靚蕾冷靜而強大的反擊，讓眾人刮目相看，將她封為「蕾神之錘」。

作家黃大米經常在臉書以幽默詼諧筆調，分享人生體悟與時事感想，這回王力宏出大事，黃大米自然也成為關注事件的一員，對「蕾宏之戰」有些感觸，她昨天(12/22)在臉書發文，大嘆在經歷李靚蕾對戰王力宏這樣高強度新聞的刺激後，「現在看其他新聞都有點無味，很像是從彩色電視機，突然切回黑白畫面，一切都不精彩了」。

主播劉芯彤逗趣回應黃大米發文。(翻攝自黃大米臉書)

網友們看了黃大米一番話，也表示非常認同，直呼「重口味，回不去惹」、「就是那種追完超精采的大結局後的落沒」、「鄉土八點檔也敵不過真實感的新聞！」，笑稱「由奢入儉難」，還釣出主播劉芯彤回應，哭喊：「我的渣男系列故事也因此發展不下去。因為沒有人比得過『力宏敢』」，諧音惹來留言區大爆笑。