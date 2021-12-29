據香港01報導，今（29）日上午6時，香港警方國安處展開行動，拘捕3男3女《立場新聞》現任或前任高層。據了解，被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，而《立場新聞》副採訪主任陳朗昇則協助調查。

報導稱，港警指出，拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。警方亦到被捕人士的處所進行搜查。

據報導，被捕人士被帶至不同警署，包括鍾沛權於九龍城警署、周達智於將軍澳警署、吳靄儀於中區警署、方敏生於赤柱警署、何韻詩於西區警署，而林紹桐將被帶返牛頭角警署。

何韻詩個人Facebook專頁貼出，今早6時警方國安處到何韻詩住所，以「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕何韻詩，現被帶往西區警署。之後專頁又貼文表示，「我心情OK，請各位關心我的朋友不用擔心。」