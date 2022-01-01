示意圖／東網

香港警務處處長蕭澤頤今表示，拘捕《立場新聞》的前董事和高層是按法律程序採取行動，並且不排除會有更多人被捕。

蕭澤頤今日出席冬泳活動時被追問《立場新聞》一案調查進度。他回應，由於事件已進入司法程序，所以不方便透露詳情，但他強調，警方的所有行動是依據法律執行，又明言不排除再有更多人被捕。

香港警方國安處於上月29日拘捕《立場新聞》現任或前高層，包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，以及前《蘋果日報》副社長陳沛敏，涉嫌串謀發布煽動刊物罪。