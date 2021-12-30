香港警方29日拘捕6名《立場新聞》高層或前高層，蔡英文總統重申「台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人」。台灣民意基金會董事長游盈隆今天痛批，「太冷感，太草率，簡直就是敷衍了事」，要小英「不要只出一張嘴亅。

香港警方以涉嫌違反刑事罪行條例第9及10條「串謀發布煽動刊物罪」名義，拘捕包括歌手何韻詩在內的6人《立場新聞》的高層及前高層。蔡英文總統昨晚發臉書表示，「我們很遺憾再次看到，中共當局再次撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由。台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人，也盼今天遭拘捕的人士，能儘早平安獲釋」。

對此，游盈隆批評，「撐香港、撐港人，不要只出一張嘴」，勇敢反抗暴政的香港知名歌星何韻詩及其同事昨天被港府拘捕，未來恐將難免牢獄之災，和黎智英、黃之鋒等民主鬥士一樣，失去自由。蔡總統昨天深夜臉書貼文，對此表達抗議，並稱「台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人」，加標點符號僅寥寥203字，「我覺得，太冷感，太草率，簡直就是敷衍了事」。

他說，不論是基於普世價值、反共產極權、或香港和台灣的特殊關係，尤其是2019年6月香港反送中運動對台灣政局的重大影響和貢獻，自稱「台灣隊」的蔡政府都應表達更強烈的關切，拿出讓香港人有感的具體行動和作為才對。不要給人停留在「蔡英文只出一張嘴」的感覺。