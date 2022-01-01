據大公文匯全媒體報導：香港警務處處長蕭澤頤今日（1日）表示，《立場新聞》公司及前高層人員涉嫌「串謀發布煽動刊物」的案件，已進入司法程序，不便透露調查進展，但強調警方的行動是依法執行，又指不排除有更多人被捕。

另外，香港警方昨晚在其臉書Facebook專頁發布「2021年警隊年度大事回顧」的短片。片中指出，過去一年社會回歸穩定，首10個月的犯罪率明顯下跌，其中搶劫下跌57％，爆竊、縱火及傷人亦下跌30％以上。不過詐騙及嚴重毒品等罪行上升，今年首10個月錄得1萬5000多起詐騙案，上升2成，其中近7成詐騙案與網上詐騙案有關。

蕭澤頤在片中表示，必須要居安思危，提防有人以假消息誤導公眾，煽動仇恨情緒甚至進行恐怖活動，警方會著力提高公眾的反恐反暴意識，警方也會主動採取措施防範一切可能危害國家安全的行為。今年的特首選舉及25周年回歸典禮活動，警隊會致力確保兩項活動安全有序地順利進行；他也強調早已展開部署，有能力有信心做得好。